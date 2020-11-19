Контактна група по Донбасу узгодила технічні деталі щодо розблокування КПВВ "Золоте" та "Щастя"

Сьогодні, 19 листопада, в режимі відеоконференції відбулось позачергове засідання гуманітарної підгрупи Тристоронньої Контактної групи по врегулюванню конфлікту на Донбасі. Учасники обговорювали питання забезпечення пересування громадян України через пропускні пункти контролю.

Про це повідомила Українська делегація для участі у ТКГ.

"Завдяки твердої позиції керівника Гуманітарної підгрупи народного депутата України Галини Третьякової та сприянню координатора підгрупи пана Тоні Фріша на переговорах вдалося узгодити нові технічні деталі щодо розблокування російською стороною роботи КПВВ у "Золоте" та "Щастя"", - йдеться у повідомленні.

Попри на пропозицію української делегації, представників ОБСЄ, МЗС Франції та Німеччини, провести засідання політичної та безпекової підгруп російська сторона відмовилася.

Чергове засідання ТКГ заплановане на 24-25 листопада.

Нагадаємо, українська делегація у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях звернулася до російської сторони з пропозицією скликати позачергові засідання ТКГ з питань розблокування роботи КПВВ та обміну утримуваними особами.

Напередодні повідомляли, що українська сторона в ТКГ пропонує провести обмін полоненими до 24 грудня. За матеріалами LB.ua