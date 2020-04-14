Контррозвідка СБУ провела резонансну спецоперацію із викриття високопоставленого агента ФСБ

У лавах СБУ викрили високопоставленого агента російської ФСБ - генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова затримали сьогодні. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Його підозрюють у державній зраді та вчиненні терористичних актів. Зокрема, за завданням російських спецслужб він планував вбивство відомого добровольця

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Адама Осмаєва. Про агентурну діяльність Шайтанова свідчать зібрані матеріали справи, серед яких аудіо- та відеозаписи. Генеральське звання Шайтанов отримав вже після Революції Гідності, зазначив голова СБ України Іван Баканов.

"Валерій Шайтанов, який є одним з колишніх керівників Центру спеціальних операцій "А" СБ України, насправді перебував на агентурному зв’язку під псевдонім "Бобиль" у полковника ФСБ Ігоря Єгорова. Останній є співробітником Департаменту контррозвідувальних операцій 1 Служби ФСБ – підрозділу, що спеціалізується на плануванні, організації та проведенні розвідувальних та диверсійно-терористичних акцій як на території України, так і інших держав. Слідство також володіє беззаперечними доказами, що за завданням спецслужб РФ генерал-майор Шайтанов планував проведення терористичних актів на території України. За це представник ФСБ гарантував винагороду в розмірі 200 тис дол США та паспорт громадянина РФ. У якості виконавця Шайтанов спеціально підібрав особу серед колишніх бійців спецпідрозділів", - йдеться у заяві СБУ.

Крім того генерал-майор передавав до ФСБ дані про таємні операції в зоні проведення ООС та задіяних в них співробітників, міжнародне співробітництво вітчизняних спецслужб у сфері національної безпеки і оборони, діяльність розвідки та контррозвідки, вербував старших офіцерів спеціальних і розвідувальних органів для роботи на ФСБ.

"Зафіксовано агентурні зустрічі на території європейських країн: Єгорова із Шайтановим та з іншими громадянами України, які були залучені до виконання завдань російської спецслужби. Використовуючи своє службове становище Шайтанов отримував розвідувальну інформацію від старших та вищих офіцерів Служби. У ході досудового розслідування буде визначено їх причетність до розголошення відомостей з обмеженим доступом", - наголошується у повідомленні.

Вирішується питання щодо оголошення Валерію Шайтанову підозри у скоєнні злочинів, передбачених ст.111 ("Державна зрада") і ст. 258 ("Терористичний акт") Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.