Корнієнко: "Слуга народу" не втрачає монолітності в парламенті

Фракція партії "Слуга народу" у Верховній Раді не втрачає монолітності, доказом чого є понад 180 законів ухвалених конституційною більшістю.

Про це глава фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, передає Укрінформ.

"Я думаю, що ми будемо продовжувати працювати за тією програмою і тими обіцянками, які давали Президент і наша партія. Такі законопроєкти будуть об'єднувати, створювати нам командний дух, спільний дух - і ми будемо їх приймати, і не тільки силами монобільшості, а й силами наших колег по парламенту. Тому що досвід показав, за цей рік понад 180 законів більш ніж трьомастами голосами прийнято. Це свідчить про те, що наша партія вміє нав'язувати порядок денний, вміє політичне лідерство тримати. Ми будемо далі займатися цим", - розповів Корнієнко.

Водночас він зазначив, що коли йдеться про закони, які роз'єднують або викликають різні погляди - а фракція "Слуга народу", за його словами, складається з представників усієї України, різних спільнот, бізнесу, громадського сектора тощо, - тоді відповідно і результат на табло невтішний. Коли ж ідеться про закони, які об'єднують, а це речі, пов'язані з економікою, з обороноздатністю, то ці закони завжди набирають щонайменше 300 голосів.

"Наприклад, все, що стосується доріг, набирає більш як 300 голосів, тому що жоден депутат, навіть найбільш протестуючий, не буде пояснювати своїм виборцям, чому він не голосував за виділення коштів на дороги. Так само це стосується і законів про коронавірус, які теж набирали багато голосів і в монобільшості, і зовні", - додав Корнієнко. За матеріалами Укрінформ.