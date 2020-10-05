Кравчук анонсував створення ради "господарників" з Донбасу в межах ТКГ

Очільник української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук анонсував створення "ради людей" Донбасу для допомоги в мирних переговорах.

Це він заявив, коментуючи відставку Вітольда Фокіна з посади першого заступника представника України в ТКГ.

За його словами, до такої "ради" можуть увійти не лише уродженці Донбасу, але й "господарники", які все життя там пропрацювали.

"Є люди, які не народилися на Донбасі, але все життя там працювали. Вони займали там дуже важливі позиції організаційні, політичні, господарські. Тобто їх там добре знають, а вони добре знають Донбас. Я ще раз хочу сказати, ми думаємо над тим, як створити раду людей. Не одного взяти члена делегації України в ТКГ, а зібрати раду людей, які будуть допомагати збирати можливості, думки, пропозиції", - розповів Кравчук в ефірі Україна 24.

Нагадаємо, що 87-річного Вітольда Фокіна вивели зі складу української делегації в ТКГ після резонансних заяв щодо Донбасу.

Він, зокрема, виступив за загальну амністію, особливий статус всього Донбасу, а також "міжнародний тимчасовий уряд".

Колишній прем'єр також заявив, що не вірить в те, що Україна воює на Донбасі з РФ. За матеріалами nv.ua