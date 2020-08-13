Кравчук допустив більш широке застосування російської мови на Донбасі

Керівник української делегації на переговорах ТКГ щодо ситуації на Донбасі, перший президент України Леонід Кравчук допустив можливість більш широкого застосування російської мови в ОРДЛО.

"Виходячи з Конституції та європейських документів, можна в цих регіонах зробити кроки до більш широкого застосування російської мови. Це не буде порушенням українського закону", - зазначив Кравчук в інтерв'ю "Українському радіо".

За його словами, про надання російській мові статусу державної тут не йдеться.

Очільник української делегації нагадав, що Конституція України гарантує право національних меншин на розвиток і застосування своєї мови, але там нічого не сказано про російську як другу державну.

При цьому, на думку Кравчука, лише мовою повернути Донбас не вийде.

Переговори щодо Донбасу Леонід Кравчук 30 липня очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі, змінивши на цій посаді Леоніда Кучму.

Раніше Кравчук заявив, що у разі, якщо переговори щодо Донбасу в форматі Тристоронньої контактної групи зайдуть в глухий кут, українська сторона може ініціювати підписання нового Будапештського меморандуму. За матеріалами УНІАН.