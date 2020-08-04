Кравчук назвав "червоні лінії" в переговорах по Донбасу

Українська делегація в Мінську має намір обговорити низку компромісів, але не питання незалежності або суверенітету своїх територій - це червоні лінії, які в жодному разі переходити не можна.

Про це в ефірі каналу "112 Україна" заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук, передає "Інтерфакс-Україна".

Однак, за словами Кравчука, всі рішення повинні бути обопільними.

"Ми будемо використовувати і компроміси, і поступки, і будемо просити, щоб все це було - якщо мова йде про поступки - гра не в одні ворота. Назустріч один одному. Це головне питання", - сказав Кравчук

"Я скажу, жодні компроміси не можуть обговорюватися в цілому. Перше, якщо хтось думає, що можна застосувати компроміси до незалежності або до територіальної цілісності або до суверенітету - він глибоко помиляється. Це питання, які за червоною лінією. Ми цих питань обговорювати не будемо", - заявив глава української делегації.

Відзначимо, що також Кравчук повідомив, що українська сторона на переговорах в Мінську має намір обговорити низку компромісів і не виключає можливості імплементації Україною так званої "формули Штайнмайєра". За матеріалами ZN.UA