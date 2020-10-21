Кравчук назвав чотири кроки для реінтеграції Донбасу

Питання реінтеграції Донбасу є комплексним, для досягнення миру на сході України влада має ухвалити пакет законів, заявив в ефірі "Україна 24" перший президент України, голова делегації України у тристоронній контактній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі Леонід Кравчук.

У реінтеграцію Донбасу, за словами Кравчука, мають входити припинення війни, проведення виборів на (тимчасово окупованих) територіях (Донбасу), формування виконавчої влади та економічний пакет законів, зокрема тих, які створюють умови для інвестицій та бізнесу.

"Це величезний масив документів, який містить період війни, після війни та період включення непідконтрольних територій у систему української влади. Дуже непросте питання", - зазначив Кравчук.

Що стосується питання амністії на Донбасі, яке сьогодні порушив у своєму щорічному посланні до Верховної Ради президент України Володимир Зеленський, Кравчук сказав, що це міжнародна позиція.

"Президент використав норми міжнародного досвіду. У мене точно така ж позиція. Що ті, у кого на руках немає крові, вони мають бути очищені. Ті, у кого є кров, мають відповідати. Це абсолютно нормально. Але потрібно детально ці питання вивчити", - сказав він.

2014 року, відразу після анексії Криму, Росія розпочала збройну агресію на сході України. Бойові дії відбуваються між Збройними силами України з одного боку та російською армією і підтримуваними Росією бойовиками, які контролюють частину Донецької та Луганської областей, - з іншого. Офіційно РФ не визнає свого вторгнення в Україну, попри на оприлюднені Україною факти й докази.

Віцепрем'єр-міністр - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков вважає, що на повноцінну реінтеграцію Донбасу може знадобитися 25 років.

За матеріалами Гордон.