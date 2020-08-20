Кравчук пояснив "ультиматум" РФ щодо виборів на Донбасі

Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук прокоментував "ультиматум" Російської Федерації з вимогою до українського парламенту змінити постанову про призначення місцевих виборів 2020 року відповідно до Мінських угод.

Кравчук запевнив, що ніколи не підпише документів, що завдаватимуть шкоди суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України, передає Інтерфакс-Україна з посиланням на слова Кравчука в ефірі "Україна 24".

"Вони поставили це питання. У мене одне завдання: зняти будь-які можливі блокування, якщо це не стосується суверенітету, державної незалежності України й територіальної цілісності. Таких документів я ніколи не підпишу і ні до кого звертатися не буду", - сказав він.

Перший президент України пояснив, в чому полягає вимога до України.

"Нібито в українському законі відступили від Мінських угод, від формули Штайнмаєра. Це була головна причина. Я вам скажу більше. Яке питання вони не обговорювали б - і це було в робочих групах, і вже вчора на спільній дискусії в ТКГ - будь-яке питання вони завершували так: ми можемо погодитися, але обов'язково, щоб було записано, що цей документ, який ми погоджуємо, набуде чинності тільки після того, коли Верховна Рада ухвалить рішення, і закон, або зміст закону відповідатиме Мінським угодам і наявним домовленостям", - зазначив він.

Леонід Кравчук додав, що сперечання цієї постанови в тому, що "вибори не можуть там (на окупованих територіях України на Донбасі - ред.) відбуватися зараз, а тільки у всій Україні". "Вони не заперечують, щоб у всій Україні, але щоб не писати, що не може відбуватися на цих територіях. Тобто зняти з Верховної Ради саме це положення. І тоді буде розблоковано нашу роботу, наш рух вперед", - пояснив політик.

Кравчук наголосив, що зусиллями президента України Зеленського і глави Офісу президента "ми зрушили з місця головне питання - тиша (режим тиші на Донбасі - ред.), ... 25 днів на Донбасі не стріляють із важкої зброї. 25 днів ніхто з солдатів не загинув від зброї ворога".

"Якщо цей процес, який розпочався, і розпочався активно, матиме продовження, це означатиме, що ми рухаємося вперед до головного завдання: миру на Донбасі... Це найважливіше і для людей, і для президента, і для всієї української влади. І тут на дорозі якраз постало це питання - закон про місцеві вибори", - додав голова української делегації в ТКГ.

За його словами, в постанові має бути зазначено, що місцеві вибори відбуваються "в Україні". "Відбуваються в Україні. Все. Крапка", - наголосив Кравчук.

Напередодні в Офісі президента повідомили, що Кравчук направив звернення до Верховної Ради з пропозицією розглянути питання щодо відповідності Постанови "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році" Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", а також Комплексу заходів з виконання Мінських угод, який був підтриманий резолюцією Ради Безпеки ООН 2202 (2015).

Депутатка Верховної Ради, голова комітету з питань інтеграції України з ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе закликала президента Володимира Зеленського оприлюднити деталі перемовин, які ведуться українською делегацією у Тристоронній контактній групі з питань Донбасу, а також інструкції, котрими керується голова делегації Леонід Кравчук, який, відповідно до своїх повноважень, відображає офіційну позицію чинного президента.

Вона зазначила, що відповідно до оприлюднених ЗМІ документів, Україна бере на себе зобов'язання скасувати постанову, яка не дозволяє зараз проводити місцеві вибори на окупованих територіях. За матеріалами LB.ua