Кравчук про ідею вільної економічної зони на Донбасі: Це шлях до припинення війни

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук висловив свою думку з приводу другого з п'яти питань від президента Володимира Зеленського про те, чи потрібна на Донбасі вільна економічна зона.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Президент повинен знати думку людей, і я дуже здивований істерикою, я не скажу менше, саме так, канали звинувачують президента у всіх смертних гріхах тільки за одне - що він хоче знати думку людей. Просто перейшли всі лінії. Скажу відразу: я підтримую ідею президента, його право знати думку людей з тих питань, які цікавлять людей і самого президента", - сказав Кравчук.

Кравчук зазначив, що проєкт вільних економічних зон на Донбасі розроблявся ще за часів його президентства.

"Що стосується економічної зони - є історія цього питання. У 1993 році ми заснували пілотний проєкт вільної економічної зони в Донецькій і Луганській областях. Він не зміг бути реалізований, тому що в 1994 році почалася підготовка, потім вибори президента, це м'яко, але перестало існувати. Зараз, я думаю, відновлення можливості в цих регіонах встановити особливий статус при використанні законів, інвестицій, - буде сприяти організації особливого життя, місцевого самоврядування в цих районах. Шість років війна, щось потрібно шукати. Шукати реальні виходи з ситуації", - сказав Кравчук.

За словами Кравчука, вільна зона - це шлях до припинення війни.

"Ставимо комплекс питань, і вже передбачається, що стрілянина припиняється. Тобто коли мова йде про вільну економічну зону - не може бути, що йде війна, і створюється зона. Створюються передумови для того, щоб не було війни, умови управління в цих районах на рівні місцевого самоврядування та виконавчої влади. Коли все це разом діє - війна зупиняється", - сказав Кравчук.

Він підкреслив, що мова не йде про особливий статус цих регіонів.

Сьогодні Зеленський озвучив друге запитання свого опитування 25 жовтня, він стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

В Офісі Президента заявили, що створення вільної економічної зони на Донбасі прискорить і спростить реінтеграцію окупованих частин регіону.