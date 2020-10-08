Кравчук розповів, яким має бути його заступник у ТКГ

Голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук наголосив, що спершу треба сформувати повноваження його заступника, а потім обирати кандидатуру. Про це він розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає УНН.

"Цю посаду (заступника голови ТКГ - ред.) ввели буквально два місяці тому, і сьогодні ми хочемо проаналізувати, перш за все, яка роль, які повноваження і яку роботу ця людина буде вести. Не просто, що вона скаже: "Комунікації з людьми, які живуть у неконтрольованих територіях із тими, які перебувають на контрольованих територіях. Це загальна фраза. Нам потрібно чітко знати, чим буде займатися ця людина, і тільки після цього будемо вже під завдання шукати людину, а не завдання окремо від людини", - сказав Кравчук.

За його словами, наразі кандидатур на зміну Фокіну, якого виключили зі складу ТКГ - немає.

Нагадаємо, за словами представника Донецької області у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі Дениса Казанського, посада Фокіна у ТКГ фактично скасована.

Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський 30 вересня підписав указ, яким Вітольда Фокіна увільнено від виконання обов'язків першого заступника глави делегації України у Тристоронній контактній групі, після скандальних заяв останнього.

Нагадаємо, експрем'єр-міністр та перший заступник голови української делегації у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Вітольд Фокін заявив, що не бачить жодного підтвердження, що йде війна між Україною та Росією.

Раніше Фокін в інтерв'ю одному з видань заявив, що "і з того, і з того боку було скоєно багато злочинів, які, в кінцевому підсумку, повинні бути розслідувані, а винні нехай понесуть покарання. Але сьогодні, щоб припинити війну і зберегти життя бійців і командирів, моя позиція - треба оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а краще - всього Донбасу".

Як пізніше повідомив представник від України в ТКГ Сергій Гармаш, узгоджений текст інтерв'ю першого заступника глави української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо Донбасу Вітольда Фокіна виявився не зовсім ідентичним тому, що було опубліковано.

Після таких заяв Фокіна запросили на комітет 15 вересня, де він мав бути. Проте 12 вересня стало відомо, що Фокін відмовився від тієї зустрічі з комітетом Ради.

Пізніше керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що Вітольд Фокін має піти з ТКГ.

Раніше внучка першого прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна Марія Фокіна в ефірі програми "Світське життя" заявила, що познайомила експрем'єра з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком і причетна до рішення щодо його входження до складу Тристоронньої контактної групи в Мінську.

Президент Володимир Зеленський увів до складу делегації України для участі у ТКГ Вітольда Фокіна у серпні. За матеріалами УНН.