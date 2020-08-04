Кравчук розповів, яку роль готують Фокіну в ТКГ

За словами Леоніда Кравчука, Вітольд Фокін у ТКГ буде координатором між "громадянським суспільством ОРДЛО" та тими, хто покинув цю територію

Про це голова Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук розповів у програмі "Підсумки з Анною Валевською", передає Espreso.TV.

На запитання ведучої, якою буде позиція України в Тристоронній контактній групі, Кравчук відповів:

"Ми будемо досягати миру через дискусії, через різного роду обговорення тих чи інших проблем, ми будемо іти на зустріч один одному."

Він відзначив, що говорити про якусь особливу стратегію не випадає. "Є кроки, кроки до миру", - підкреслив Кравчук.

"Ми готові в пошуках таких кроків, і це завдання буде поставлено, спочатку як координатор, потім подивимось, Вітольду Фокіну. Він спробує комунікувати з тими, хто з Донецька і Луганська знаходиться в Україні і тих, хто знаходиться на неконтрольованих Україною територіях.Це громадянське суспільство. Там не тільки є ватажки та бойовики. Нам треба знати, що думає, чого хоче громадянське суспільство", - заявив Кравчук. За матеріалами Еспресо TV.