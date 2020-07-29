Кравчук відреагував на ідею Зеленського призначити його в ТКГ по Донбасу

Перший президент України Леонід Кравчук відреагував на заяву нинішнього глави держави Володимира Зеленського про те, що він може очолити українську делегацію в Тристоронній контактній групі по Донбасу.

Відповідну заяву Кравчук зробив в коментарі "Апострофу".

"Поки мені ніхто нічого не пропонував", - сказав він.

Кравчук додав, що говорити про що-небудь рано.

"Президент назвав мою кандидатуру. Особисто мені не назвав. Тому коли назве мені особисто, запросить мене в офіс, скажуть, я буду думати, приймати рішення", - підкреслив він.

28 липня можливі зміни в ТКГ анонсував в ефірі "Апостроф TV" представник в робочій групі з політичних питань ТКГ в Мінську Сергій Гармаш. Він сказав, що після виходу зі складу Тристоронньої контактної групи на переговорах в Мінську колишнього президента України Леоніда Кучми склад російських представників також може помінятися, що, ймовірно, "пожвавить" Мінський процес.