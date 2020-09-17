Кравчук вимагає допуску Червоного Хреста до утримуваних українців в ОРДЛО

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук звинуватив РФ у зриві домовленостей в частині недопуску представників Червоного Хреста до утримуваних осіб.

"Неприпустимо й обурливо, що з численних звернень з'ясувати долю і відвідати 175 громадян України, які знаходяться в ОРДЛО, вдалося отримати відповідь тільки щодо однієї особи", - зазначив Кравчук, передає пресслужба Офісу президента України.

Кравчук зазначив, що всі звернення щодо доступу МКЧХ до утримуваних громадян України грубо ігноруються і не виконуються саме з боку ОРДЛО і РФ.

Він зазначає, що доступ повинен бути наданий, серед іншого, "до секретної донецької в'язниці "Ізоляція", сумнозвісної через тортури українців і нелюдських умов утримання".

"Не менше обурення викликають часто нелюдські умови утримання громадян України, відсутність медичної допомоги, жорстоке поводження, часто тортури. Ми вимагаємо припинити знущання з наших громадян та забезпечити доступ до них представників МКЧХ", - додав він.

Раніше повідомлялося про те, що в рамках переговорів у ТКГ досягнуто згоди про те, що Червоний Хрест отримає до кінця вересня доступ на окуповану територію ОРДЛО.

За матеріалами ZN.ua