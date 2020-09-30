Кравчук жорстко відповів Гризлову на його ультиматуми в ТКГ

Голова української делегації в Тристоронньої контактній групі Леонід Кравчук закликав повпреда Росії Бориса Гризлова не блокувати переговорний процес в ТКГ і не висувати Україні ультиматуми.

"Не блокуйте переговорний процес і зосередьтеся на питаннях, у вирішенні яких зацікавлені громадяни України", - цитує Кравчука пресслужба Офісу президента.

Як зазначається, лише близько чотирьох годин тривало обговорення процедурних питань, що не дозволило відразу перейти до розгляду питань порядку денного засідання.

За словами Кравчука, "сторони повинні працювати над реалізацією рішень глав держав Нормандського формату, досягнутих під час Паризького саміту, наближаючи мир, якого так хочуть люди".

Кравчук, зокрема, зазначив, що українська делегація готова до конструктивної роботи над розв'язанням питань, що входять до порядку денного діяльності ТКГ.

Звертаючись до Гризлова, Кравчук заявив: "Не висувайте нам ультиматумів. Ми не в СРСР і не під Кремлем. Україна - незалежна держава, яка не дозволить диктувати їй будь-які умови".

Глава делегації України закликав не створювати "каменів спотикання", а рухатися вперед, зосередившись на посиленні режиму припинення вогню, звільнення утримуваних сторонами осіб, вирішенні проблем, у вирішенні яких зацікавлені прості люди.

Нагадаємо, 30 вересня представник Росії в ТКГ Донбасом Борис Гризлов в черговий раз звинуватив Україну у "фактичному припиненні" виконання мінських домовленостей.

Також спецпредставник ОБСЄ в Україні та ТКГ Хайді Грау була змушена призупинити засідання Тристоронньої контактної групи по Донбасу в середу в зв'язку з порушенням російською стороною режиму конфіденційності. За матеріалами ZN.ua