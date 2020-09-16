Кравчук змусив Гризлова визнати, що ОРДЛО – це територія України

16 вересня голова української делегації на переговорах тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі Леонід Кравчук вимагав вибачень від уповноваженого представника Російської Федерації Бориса Гризлова за слова про тимчасово окуповані території Луганської та Донецької областей (ОРДЛО) як про "окрему територію".

Про це повідомив "Інтерфакс-Україна" з посиланням на інформоване джерело.

За словами співрозмовника агентства, слова Гризлова про ОРДЛО під час засідання робочої групи ТКГ з питань безпеки викликали жорстку реакцію з боку Кравчука.

Він підкреслив, що подібні заяви суперечать нормам міжнародного права, міжнародних договорів України, Конституції України, нормам ООН та ОБСЄ, позиції країн нормандського формату, зокрема й Росії.

ОРДЛО – це територія України й такою завжди залишиться, заявив глава української делегації.

За інформацією джерела, Гризлову довелося визнати, що ОРДЛО – це українська територія і Мінські домовленості покликані відновити територіальну цілісність України.

Кравчук додав, що Україна прагне до відновлення своєї територіальної цілісності та суверенітету, завжди виконувала й виконуватиме всі рішення і домовленості ТКГ про припинення вогню.

2014 року, одразу після анексії Криму, Росія почала збройну агресію на сході України. Бойові дії тривають між Збройними силами України з одного боку та російською армією й підтримуваними Росією бойовиками, які контролюють частину Донецької та Луганської областей, з іншого. Офіційно РФ не визнає свого вторгнення в Україну, попри на надані Україною факти та докази.

Переговори з урегулювання конфлікту проводять у межах тристоронньої контактної групи у Мінську (Україна – ОБСЄ – Росія) та "Нормандської четвірки" (Україна – Німеччина – Франція – Росія). За матеріалами Гордон.