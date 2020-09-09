Кремль підтвердив, що "куратор українського напрямку" буде на зустрічі політ радників "нормандської четвірки"

Заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак, якого називають "куратором українського напрямку" Кремля, візьме участь у зустрічі політ радників "нормандської четвірки" 11 вересня в Берліні, підтвердив журналістам в середу прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, пише УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.

"Мій колега Козак в п'ятницю буде в Берліні, він братиме участь у зустрічі помічників", - сказав представник Кремля. За його словами, "порядок денний той самий, який закріплений і завізований заздалегідь усіма сторонами".

"Саме на цьому Козак до зустрічі і наполягав з тим, щоб потім вже під час зустрічі не розмивати раніше досягнуті домовленості і не розмивалися субстанції для обговорення", - заявив Пєсков.

У вівторок джерело в російській делегації повідомило про участь Козака у зустрічі політ радників "нормандської четвірки" 11 вересня в Берліні.

Раніше зустріч у "нормандському форматі" на рівні радників планувалася на 28 серпня, проте вона була скасована. Як повідомило федеральному російському агентству ТАСС джерело, близьке до переговорів з російської сторони, це сталося "у зв'язку з відсутністю узгодження проєкт підсумкових документів або розбіжностями по ньому з боку Німеччини, Франції та України".

Останній раз політ радники "нормандської четвірки" збиралися 3 липня цього року в Берліні. Дмитро Козак, який брав у зустрічі участь від російської сторони, повідомив, що прориву на ній досягти не вдалося. Зокрема, за його словами, нібито "не вдалося отримати від України чіткого, виразної відповіді щодо того, коли буде підготовлений документ щодо поправок до конституції в частині децентралізації". За матеріалами УНН.