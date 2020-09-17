Критику призначення членів комісії з добору глави САП узято до відома - Офіс президента

Критику процесу призначення членів комісії з добору нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) взято до відома. Про це 17 вересня заявили в Офісі президента (ОП) України.

"Верховна Рада ухвалила постанову про визначення своїх представників до складу комісії, яка обиратиме керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. І зробила це цілком у межах суворої процедури та жвавої парламентської дискусії. Офіс президента України взяв це рішення до відома, як узяв до відома й критику в суспільстві, яка супроводжувала це рішення парламенту", - ідеться в повідомленні.

В ОП підкреслили, що "незалежність є ключовою передумовою ефективності антикорупційної інфраструктури України".

"Перший керівник САП пройшов через відповідні процедури конкурсного відбору на адміністративну посаду, що віталося тоді всіма спостерігачами. Але, як виявилося згодом, навіть жорсткий конкурсний відбір не гарантує автоматично посадової чистоти та незаангажованості. Тому закликаємо утриматися від надмірних емоцій усіх учасників суспільної дискусії щодо діяльності антикорупційної інфраструктури держави, а також від спекулятивних оцінок роботи конкретних осіб на адміністративних посадах в антикорупційних органах", - заявили в Офісі президента.

У САП зараз немає керівника. Попередній - Назар Холодницький - пішов у відставку в серпні. Він очолював відомство із 2015 року.

На засіданні 3 вересня Верховна Рада України провалила голосування за проєкт постанови No3898 про визначення представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на заміщення адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Напередодні голосування, за даними "Європейської правди", посли Німеччини, Великобританії, Європейського союзу в Україні, а також регіональний директор Світового банку надіслали українській владі лист, у якому розкритикували проєкт постанови No3898. Лист, як з'ясувало видання, отримали спікер Дмитро Разумков і керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Представники західних донорів та кредиторів України зазначили, що антикорупційні зусилля української влади "були та залишаються в центрі партнерства між міжнародною спільнотою й Україною", а САП є "критично важливою частиною української антикорупційної архітектури". Дипломати і кредитори в листі утрималися від оцінки запропонованих у проєкті постанови кандидатів, але нагадали про вимогу закону щодо високої репутації та досвіду у сфері протидії корупції для членів конкурсної комісії.

Окрім того 3 вересня посли країн "Великої сімки" закликали Україну зберігати незалежність антикорупційних органів. Це є важливим елементом міжнародних зобов'язань України, зокрема в межах співпраці з ЄС, і постійної підтримки з боку міжнародних фінансових установ, ідеться в заяві.

У МВФ зазначали, що співпраця з Україною залежить від підтримки незалежності та цілісності антикорупційних органів країни.

17 вересня Рада ухвалила проєкт постанови No4104 про визначення представників парламенту до складу комісії. Цією постановою затвердили чотирьох із семи кандидатів, яких Рада пропонувала призначити проєктом постанови No3898. Євродепутати, члени комітету із закордонних справ Віола фон Крамон-Таубадель та Міхаель Галер перед голосуванням заявили про ризик утрати співпраці з Міжнародним валютним фондом і втрату безвізу з ЄС. За матеріалами Гордон.