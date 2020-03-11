КСУ назвал частично неконституционной судебную реформу Зеленского

Конституционный суд (КСУ) признал частично неконституционной судебную реформу авторства президента Владимира Зеленского. Об этом сообщается на сайте КСУ.

"По результатам проверки оспариваемых положений Конституционный Суд Украины признал такими, что не отвечают Конституции Украины", - говорится в сообщении.

Так, КС отменил положение о сокращении вдвое количества судей Верховного суда (до 100 из 200).

Также отменено положение о создании Комиссии по этике и добропорядочности при Высшем совете правосудия (ВРП), сокращение сроков дисциплинарных производств в отношении судей, а также положение о новом порядке формирования Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

Конституционный Суд Украины установил в Решении порядок его исполнения и рекомендовал Верховной Раде Украины безотлагательно привести положения законодательства Украины в соответствие с этим решением. По материалам 112.ua