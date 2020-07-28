КСУ потрібно ліквідувати через всеукраїнський референдум - Саакашвілі

Україні не потрібен Конституційний Суд й це питання потрібно винести на референдум і створити конституційну палату у Верховному суді. Про це повідомив у відеозверненні глава виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі, передає УНН.

"Нам потрібен маленький супер-суд, імена та прізвища суддів якого буде знати вся країна. Яких будуть ретельно підбирати і контролювати, і які будуть формувати судову практику. Що стосується Конституційного суду - він теперішньої форми взагалі не потрібен. Ми пропонуємо винести на референдум питання скасування теперішнього КСУ і створення Конституційної палати у Верховному суді України", - сказав Саакашвілі.

Нагадаємо, на думку Саакашвілі, для того, щоб поліпшити довіру українців до судової системи, потрібно створити єдиний орган судового контролю. У підсумку - в Україні пропонують скоротити кількість судів з 764 до максимум 200. За матеріалами УНН.