Кучма встретился со спецпредставителем главы ОБСЕ в Украине

Второй Президент Украины Леонид Кучма встретился сегодня, 14 января, со специальным представителем действующего главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Хайди Грау. Стороны поговорили об имплементации "минских соглашений" и реализации договоренностей в "нормандском формате". Об этом сообщает пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook, передает УНН.

"В разговоре речь шла о ходе имплементации Минских соглашений и реализации договоренностей лидеров стран "нормандской четверки" в Париже. Обсудили повестку дня первого заседания ТКГ в 2020 году, которое должно состояться 16 января в Минске. Отметили важность взаимного освобождения удерживаемых лиц, что произошло 29 декабря 2019 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время общения Леонид Кучма сообщил о несоблюдении режима тишины со стороны незаконных вооруженных формирований боевиков, в результате обстрелов есть погибшие и раненые украинские военные.

"Полное прекращение огня, вывод с территории Украины иностранных вооруженных формирований и техники, восстановление контроля над границей - только из этого может начаться возвращение мира", - подчеркнул Леонид Кучма.

Как сообщалось ранее, первое этом году заседание ТКГ в Минске состоится 16 января