Кулеба назвав ключову умову проведення зустрічі лідерів у "нормандському форматі"

Українська сторона сподівається, що Російська Федерація проявить політичну волю для проведення зустрічі лідерів у "нормандському форматі" (Україна, Франція, Німеччина, Росія). Про це сказав Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільному брифінгу з міністеркою закордонних справ Іспанії Аранчею Гонсалес Лаєю, передає УНН.

"Що стосується саміту наших лідерів - президентів України, Франції, Росії та канцлера Німеччини, то Україна прагне такої зустрічі, ми хочемо її провести. Ми дуже сподіваємось що Російська Федерація так само проявить політичну волю для її проведення і зробить кроки, необхідні для того, щоб наші лідери напрацювали конкретні результати", - сказав міністр.

Як раніше повідомив Кулеба, "ключ до миру в Україні знаходиться в Москві". За матеріалами УНН.