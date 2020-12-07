КВУ: у Єрмака 20 радників, а у Зеленського - чотири

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак має 20 радників, тоді як Президент Володимир Зеленський - чотирьох.

Такі дані отримано Комітетом виборців України у відповідь на інформаційний запит до ОП, повідомляє Укрінформ із посиланням на Фейсбук КВУ.

"Станом на 23 листопада в А. Єрмака нараховувалося 19 радників (згодом додався ще один радник - О. Арестович). У В. Зеленського лише 4 радники", - розповіли в КВУ.

Зазначається, що радниками Зеленського є Ендрю Мак, Сергій Трофімов, Олег Устенко, Михайло Радуцький, усі вони працюють на позаштатній основі.

За даними КВУ, радниками Єрмака є на штатній основі - Лілія Пашинна, Олександр Козенко, Андрій Ляхович, Вікторія Романова, Вадим Голомазов; на позаштатній основі - Сергій Куніцин, Олена Говорова, Дарія Зарівна, Дмитро Дячук, Вадим Потаєв, Сергій Неклева, Руслан Магомедов, Михайло Подоляк, Микола Беззубченко, Михайло Пасічник, Адомас Аудіцкас, Олександр Роднянський, Сергій Матієнко, Тимофій Милованов.

У відповідь на запит також вказано, що інформація щодо проведення засідань групи радників Президента відсутня, що, на думку експертів КВУ, може свідчити, що засідання взагалі не проводилися.

"Наявні факти свідчать, що інститут радників Президента фактично зруйновано. Показовим є не лише низька кількість радників, а й той факт, що впродовж 2020 року радники очевидно жодного разу не збиралися. Це означає, що глава держави максимально відгороджений від об'єктивної експертної інформації, яку йому могли б надавати радники. Натомість велика кількість радників у керівника офісу - це нонсенс. Відповідно до повноважень він мав би забезпечувати роботу глави держави, у тому числі й організовувати роботу радників Президента", - вважає голова КВУ Олексій Кошель. За матеріалами Укрінформ.