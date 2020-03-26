Le Figaro: Зеленський під тиском Росії погоджується на переговори на рівних з сепаратистами

«Київ визнає донбаських сепаратистів стороною переговорів», – пише французький щоденник Le Figaro.

«Президент України під тиском Росії погоджується вести переговори на рівних зі збройними угрупованнями на сході країни», – пише автор статті Стефан Сіоан, французький журналіст, кінодокументаліст і кінопродюсер, який живе і працює в Києві.

11 березня президент України Володимир Зеленський, як пише автор, повів свою країну до підписання документа, який прямо визнає самопроголошені утворення в Донецьку і Луганську за легітимні політичні сторони переговорів, під політичним і воєнним тиском Росії. Того дня на рутинному засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську стався справжній вибух: там, за словами журналіста, підписали документ про створення політичної «консультативної ради», в якій сепаратисти стають стороною переговорів із Києвом (якщо точніше, тоді підписали документ, яким зобов’язалися створити таку раду на наступному засіданні ТКГ 25 березня – ред.).

Цей маневр дозволяє Росії відійти з передової в тил, отримавши в цій раді статус «гаранта-спостерігача», як і Франція й Німеччина. І це велика перемога для росіян, які дуже активно підштовхували Київ до переходу на їхній погляд на мінські домовленості. Київ здався, і в Донецьку тепер святкують. Лідер сепаратистів Денис Пушилін уже заявив, що започаткований «прямий діалог». Голова президентського офісу Андрій Єрмак, якого в статті названо на всі руки майстром для Зеленського, запевняє, що «немає ніякого прямого діалогу, ніякого визнання, просто платформа для спілкування». Але після публікації документа почав наростати гнів, активісти говорять про «державну зраду» і «владу колаборантів із Росією».

І навіть поза патріотичними колами виникає тривога, яка охоплює й прихильників Зеленського. Автор нагадує, як 60 депутатів від президентської партії «Слуга народу» підписали різкого листа до президента з засудженням «непрозорих переговорів із Росією», який, за його словами, став першим публічним ляпасом для Зеленського.

Один із тих, хто першим підписав того листа, депутат Єгор Чернов, заявив авторові статті, що ця «консультативна рада», на його думку, є «першим кроком до того, щоб Росія уникла відповідальності за своїми зобов’язаннями в нинішньому конфлікті, який вона хоче перетворити на звичайну громадянську війну і змусити нас піти на прямі переговори з маріонетковими органами в Донецьку і Луганську». За словами Чернова, російськомовного вихідця зі сходу України, не може бути й мови про те, щоб залагодити цей конфлікт інакше як із Росією, яка є «державою-агресором».

Зеленський іде по краю ущелини, пише автор, бо навіть близький друг президента Олександр Ткаченко, якого він хотів зробити мером Києва, підписав того листа.

«Ляпас може мати руйнівні наслідки в час, коли партія Зеленського збирається ухвалювати важливі закони за підтримки проросійських сил», – мовиться в статті. Автор нагадує, що після того, як 13 березня Зеленський закликав співгромадян не влаштовувати політичних демонстрацій до часу подолання коронавірусу, вже найближчих вихідних кілька тисяч людей не злякалися вірусу і зібралися перед президентським офісом, щоб засудити «зраду президента».

За матеріалами Радіо свобода.