Лерос опублікував нові "плівки Єрмака": на них фігурує новий міністр Лещенко

Новий міністр аграрної політики й продовольства Роман Лещенко, призначений Верховною Радою на минулому тижні, нібито отримав свою посаду завдяки брату голови Офісу президента Денису Єрмаку.

Про це заявив виключений з фракції "Слуга народу" депутат Гео Лерос у своєму відеоблозі, в якому опублікував чергові записи розмов брата очільника ОПУ.

За словами Лероса, саме Лещенко влаштовував колишньому голові земельних агентств Олександру Луцькому аудієнцію з президентом Володимиром Зеленським.

З раніше опублікованих уривків "плівок Єрмака" слід, що Луцький претендує на посаду глави Геокадастр, але йому потрібно виграти конкурс, тому Денис Єрмак за винагороду взяв цю задачу на себе.

Лерос зазначає, що є багато підтверджень того, що Луцький платив Єрмаку за пост. Всього він нібито заплатив $100 000 за пост глави Геокадастр, але не отримав його. Експрем'єр Олексій Гончарук призначив главою Геокадастр Дениса башлики. Луцький на записи заявив, що прем'єр "наклав на президента в повний зріст".

Лерос пояснює, що після відставки уряду Гончарука (разом з главою Госгеокадастра - ред.) на цю посаду призначили Лещенка, оскільки сам Луцький "засвітився" на "плівках Єрмака".

Пізніше (кілька днів тому) того ж Лещенка призначили міністром агрополітики.

Нагадаємо, ще у березні Гео Лерос, який раніше був радником Зеленського, оприлюднив відеозаписи, на яких брат керівника ОПУ Денис Єрмак обговорює з рядом осіб можливість призначення на державні посади.

ДБР відкрило кримінальне провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу. Своєю чергою Лерос передав відеозапису в НАБУ і попросив керівництво Бюро відкрити кримінальне провадження та перевірити можливу причетність Єрмака до злочинів.

При цьому суд зобов'язав Службу безпеки України порушити кримінальне провадження за фактом можливого скоєння державної зради Андрієм Єрмаком.

Під час засідання Верховної Ради 1 вересня Гео Лерос звинуватив Зеленського в порушенні обіцянок, а Єрмака - в зловживанні владою і роботі на спецслужби РФ. Зокрема, Лерос заявив з трибуни, що Зеленський замість того, щоб воювати зі старою системою "злився разом з нею".

Того ж дня Лероса виключили з фракції "Слуга народу". За словами члена фракції Данила Гетьмнцева, за виключення Лероса свої підписи поставили близько 200 депутатів.

За матеріалами ZN.ua