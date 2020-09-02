Лерос відповів на заяву Зеленського про "зраду і хабарництво"

Народний депутат Гео Лерос, якого виключили з фракції "Слуга народу", заявив, що Зеленський його оббрехав, коли назвав "зрадником і хабарником".

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Нардеп зазначив, що за це направить заяву про злочин глави держави.

"Пане президенте, я ніколи не був чиновником, не клоун з "95 кварталу" та не ларьочний рєшала, мені хабарів не дают.

Ви всіх оббріхуєте як бабця, ця звичка у вас збереглась ще з часів служби пропагандистом олігархів. Я направлю заяву про злочин, розкажете слідчим, де і у кого я взяв хабар.

Ви краще обережніше складайте гроші депутатам в конверти, щоб ненароком на них не було написано ДТЕК.

Щодо зрадника, запам'ятайте мої слова: ваш слід в історії - це матеріали справи про державну зраду", - написав Лерос. Як писав "Вголос": Разумков у Раді оголосив про виключення Лероса з фракції "Слуга народу". Зеленський прокоментував вигнання Лероса зі "Слуги народу".

У "Слузі народу" розповіли, чому вигнали Лероса з фракції.

Фракція "Слуга народу" виключила народного депутата Гео Лероса зі своїх лав. Лерос відреагував на розпорядження Зеленського виключити його зі "Слуги народу".

Зеленський дав розпорядження виключити Лероса зі "Слуги народу". У Раді "слуга народу" Лерос різко висловився про найближче оточення Зеленського.

Лерос заявив, що президент Володимир Зеленський "злився зі старою системою", з якою обіцяв боротися перед виборами глави держави. За матеріалами vgolos.com.ua