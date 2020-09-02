Лерос жорстко відреагував на виключення із фракції "Слуга народу"

Народний депутат Гео Лерос жорстко відреагував на виключення його зі складу фракці "Слуга народу" і подякував усім, "хто не побоявся дзвінка з Офісу президента".

Відповідний пост він зробив у Facebook.

"Скажу тільки, що ви можете відкривати скільки завгодно справ на мене, підпалювати моє майно, але ви, покидьки, мене не зупините. Я буду боротися з вашим режимом, в судах, парламенті, на вулицях, на сході і заході. Я буду серед мільйона людей, які рано чи пізно вийдуть на вулицю і скажуть вам - "ні"", - написав Лерос.

Нагадаємо, під час засідання Верховної Ради 1 вересня Гео Лерос звинуватив Зеленського в порушенні обіцянок, а главу Офісу президента Андрія Єрмака - в зловживанні владою і роботі на спецслужби РФ. Зокрема, Лерос заявив з трибуни, що Зеленський замість того, щоб воювати зі старою системою "злився разом з нею".

"Саме ви своїми мікробами й бактеріями брехні заразили всю країну, витративши шанс великої держави, обмінявши його на конверти від олігарха. Ви здали країну в оренду цим олігархам, ніж самі собі підписали вирок. Ви стали порожнім місцем в історії. Вже зрозуміло, що не буде ніяких посадок. Скоро українці остаточно визначаться, що не хочуть зустрічати з вами наступну весну", - заявив депутат.

Він також згадав про підпал свого авто і заявив, що прийняв виклик і нікому цього не пробачить. Лерос заявив про те, що Зеленський є главою "клану Януковича" у Верховній Раді.

Він також згадав про призначення главою СБУ "кварталівця" Івана Баканова. Таким чином, за словами Лероса, Зеленський "взяв під контроль тіньову економіку, очолив незаконний обіг спирту та наркотиків, контрабанду, торгівлю з ОРДЛО, рекет і рейдерство бізнесу", а "сестру своєї сусідки, на яку записано його особняк в Італії, призначив керувати Антимонопольним комітетом".

Зазначимо, що Лерос раніше був радником Зеленського. Однак зараз народний депутат виступає з критикою Офісу президента.

Крім того, в березні Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких брат керівника Офісу президента Денис Єрмак обговорює з низкою осіб можливість призначення на державні посади.

Єрмак звинуватив депутата в переході "червоних ліній" і переслідуванні власних інтересів, а також пообіцяв, що "тому доведеться відповідати публічно за кожне слово". ДБР відкрило щодо Лерос кримінальне провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу.

Своєю чергою, Лерос передав відеозапису в НАБУ, попросивши керівництво Бюро відкрити кримінальне провадження та перевірити можливу причетність Єрмака до злочинів.

Президент України Володимир Зеленський назвав справу про відеозаписи за участю брата Єрмака "порожнім". За його словами, він знає, хто робив ці записи та використовував їх для звільнення Єрмака.

При цьому суд зобов'язав Службу безпеки України відкрити кримінальне провадження за фактом можливого вчинення державної зради Андрієм Єрмаком. За матеріалами ZN.ua