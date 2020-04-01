Лероса викликають на допит 3 квітня - адвокат

Народного депутата від "Слуги народу" Гео Лероса викликають на допит 3 квітня.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат Масі Найєм.

"За місцем реєстрації народного депутата України Гео Лероса дійсно прийшли співробітники Служби безпеки України. Спокійно поговорили із ними. Мета - вручити три повістки на допит на різні дати, починаючи із 3 квітня", - написав Найєм.

За його словами, "оскільки зараз за тією адресою прибути ані я, ані Гео не зможемо, то домовились, що увечері ми прийдемо самі до СБУ, щоб отримати повістки".

Пізніше Найєм опублікував лінк на допис на сторінці юридичної компанії "Міллер", де вказано, що Лероса викликають на допит.

"Слідчий третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військослужбовцями, ГСУ Державного бюро розслідувань викликав Гео Лероса в якості свідка у кримінальному провадженні No42020000000000642 за ч.1 ст.365 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) на 03 квітня 2020 року о 09:00 за адресою м. Київ, вул. С.Петлюри, буд.15", - йдеться у дописі.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня Лерос у Facebook оприлюднив кілька відео, де, як він стверджує, брат керівника Офісу президента Андрія Єрмака - Денис Єрмак - нібито веде переговори про призначення на державні посади.

29 березня Єрмак заявив, що звернеться в СБУ і Держбюро розслідувань з приводу поширеного Леросом відео.

30 березня заступник генпрокурора - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький за зверненням Лероса зареєстрував кримінальне провадження за фактом можливого зловживання впливом при призначенні на посади в органи держвлади - за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу.

Сьогодні, 1 квітня, Лерос заявив, що за адресою його проживання приїхали співробітники Служби безпеки України. "Кажуть, приїхали додому повістку вручати, але вдома мене немає, я за молоком поїхав. Адвокат поїхав до них", - написав він.

Пізніше у СБУ повідомили, що Леросу направлено повістку про виклик на допит у якості свідка у кримінальному провадженні.

Зазначається, що Головне слідче управління СБУ здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом "незаконного використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації для відеофіксації зустрічей Дениса Єрмака, тобто злочину, передбаченого ч. 2 ст. 359 Кримінального кодексу України".

Відеоматеріали були оприлюднені 29 березня Леросом на його сторінці у Facebook.

"Для встановлення об'єктивної істини та притягнення винних осіб до відповідальності під час досудового слідства Головним слідчим управлінням СБ України народному депутату Гео Леросу направлено повістку про його виклик на допит в якості свідка у кримінальному провадженні. 1 квітня з метою вручення повістки співробітники СБУ прибули за місцем проживання Гео Лероса, однак він відмовився особисто отримати повістку про виклик та запропонував звернутися до його адвоката", - заявили у відомстві. За матеріалами УНІАН.