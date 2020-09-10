Луценко і Турчинов розповіли, як затримання "вагнерівців" зірвалося через небажання дратувати Путіна

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко і колишній секретар РНБО Олександр Турчинов підтвердили існування спецоперації українських спецслужб із затримання бойовиків ПВК Вагнера. За їх словами, цю операцію готували останні два роки, і вона зірвалася після наради в Офісі президента.

"Мова йде про роботу 2019 і 2020 року, а останні документи - буквально десять, п'ять і навіть один день до зливу операції. Всі документи 17, 20, 23, 24 числом", - заявив Луценко на брифінгу в четвер, 10 вересня.

Він зачитав документи, які підтверджують його заяву, і показав копії квитків на 24 липня з Москви до Мінська для 26 бойовиків, а також квитки з Мінська до Стамбула на 25 липня.

"Коли виліт до Стамбула перенесли на 30-е, як кажуть, за результатами наради в Адміністрації президента, 29 липня, в ніч на початок можливої операції, слідчий СБУ і прокурори ГПУ підготували на всіх 26 підозри, вони підписані. Готовий документ про підозру мали вручити терористам, живим або неживим, в момент їх перебування на українській території. Термін вручення підозри - не більше доби. Тому 29-го в ніч її написано, а 30-го вона мала бути в руках живих або неживих терористів. На підставі документів, отриманих в рамках оперативно-розшукових заходів ГУР і СБУ, вони звинувачуються в терористичних, військових злочинах, - приблизно 15 статей", - розповів він.

Луценко підкреслив, що в усіх "вагнерівців" був різний текст підозри, що свідчить про "високу кваліфікацію і слідчих СБУ, і прокурорів ГПУ". За його словами, влада "цинічно бреше" про відсутність спецоперації. Колишній генпрокурор додав, що до нього і Олександра Турчинова звернулися "практично всі офіцери, що брали участь в операції", і заявили, що готові свідчити на тимчасовій слідчій комісії, яку мають створити у Верховній Раді.

"Керівництво держави починає приховувати цю інформацію, ба більше - змушує керівників українських спецслужб обманювати суспільство. Найбільш небезпечним є те, що для того, щоб приховати зло, робляться спроби знищити цю інформацію, знищити документи, знищити матеріали", - додав Олександр Турчинов.

Екссекретар РНБО підкреслив, що ці матеріали необхідно захистити, тому що вони доводять військові злочини вищого керівництва Росії на тимчасово окупованій території України.

"Наші розвідники відпрацювали дуже складну систему, коли, залегендувавшись під замовників військових найманців, вони півтора року працювали над тим, щоб зібрати військових злочинців, причетних до збивання літаків. Фабула була досить проста і ефективна: вони ставили кваліфікаційні вимоги - безпосередню участь у військових діях і безпосередньо бойові пуски", - пояснив Турчинов.

За словами Турчинова, українські розвідники "виводили" бойовиків на передачу інформації, яка доводить їх участь у злочинах, вбивстві українських військових. Він заявив, що найманці надавали документи, які доводять, що вони були військовослужбовцями РФ.

"24 липня група з 33 найманців, серед яких було 28 злочинців, які безпосередньо цікавили наші спецслужби, прилетіли до Мінська для того, щоб вранці 25 липня полетіти через територію України до Стамбула. Саме цього дня проходить нарада у президента України, в якій беруть участь керівники силових структур, а також керівники Офісу президента. Що стосується останніх, це вже серйозне порушення, оскільки не всі вони мали доступ до державної таємниці", - розповів він.

Нарада була необхідна, тому що на останній стадії спецоперації потрібно було залучити цивільні служби - військову і диспетчерську інфраструктуру, уточнив Турчинов. Він стверджує, що саме на цій нараді було ухвалено рішення відтермінувати фінальну стадію операції нібито через "мирні переговори і небажання дратувати Путіна":

"Після цієї наради цілком таємна інформація потрапляє до спецслужб Росії та Білорусі. Продовження операції було заплановано на 20 липня, але 29 вся група була затримана білоруським КДБ. 14 серпня вони без будь-яких ускладнень повернулися до РФ".

29 липня білоруські силовики заявили про затримання 33 бойовиків підконтрольної Кремлю неофіційної приватної військової компанії (ПВК) Вагнера.

2 серпня прокуратура обрала їм запобіжний захід у вигляді арешту. У Радбезі Білорусі повідомили, що нібито розшукують ще близько 200 бойовиків, які перебувають на території країни.

Влада Білорусі заявила, що метою бійців ПВК була дестабілізація ситуації в країні перед президентськими виборами. Частина затриманих воювала на Донбасі на стороні "ДНР" і "ЛНР". Всупереч клопотанням України про їх екстрадицію, Мінськ передав найманців Москві.

Президент України Володимир Зеленський назвав рішення Білорусі про передачу членів ПВК Вагнера Росії несправедливим і таким, що не відповідає дружнім міждержавним відносинам.

Пізніше журналіст Юрій Бутусов заявив, що "вагнерівців" насправді завербувала СБУ. За його словами, співробітники спецслужби намагалася виманити "вагнерівців" - раніше вони брали участь в бойових діях на Донбасі і причетні, зокрема, до знищення літака Іл-76 в червні 2014 року, внаслідок аварії якого загинули 49 українських військовослужбовців. Через втручання ОП бойовики були затримані під Мінськом білоруськими силовиками і зрештою передані влада РФ.

Журналістка Яніна Соколова оприлюднила аудіозапис, на якому, ймовірно, зафіксовані переговори найманців з оперативником СБУ, що їх вербував.

ПВК Вагнера у Білорусі: Ар'єв оприлюднив матеріали спецоперації СБУ, проведення якої Банкова заперечує Справа "вагнерівців": Яніна Соколова опублікувала нові записи ймовірного вербування бойовиків співробітником СБУ

На Банковій проведення операції заперечують, стверджуючи, що це "чутки". 9 вересня суд зобов'язав СБУ розслідувати можливу держзраду глави ОП Андрія Єрмака у зв'язку зі "зливом спецоперації" з "вагнерівцями". За матеріалами nv.ua