Ляшко: У громадських місцях варто одягати маску, а не респіратор

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко ще раз нагадав українцям, що у громадські заклади не варто заходити без захисної маски, а також пояснив, чому не варто використовувати респіратори.

Про це на заступник міністра охорони здоров'я сказав на брифінгу.

" Стосовно масочного режиму. Так, ми розуміємо, що маска не захищає людину, це не засіб індивідуального захисту. В той же час ми рекомендуємо і наполягаємо без маски не заходити в громадські заклади - магазини, аптеки та інші робочі місця. Тому що всіх вас ми розглядаємо як потенційних хворих. Коли є маска на обличчі, то виділення збудника, виділення біологічного матеріалу зменшується, і не досягає 1, 5 метра, а може виділятися не більше ніж на 10-15 см... Тому маску ми рекомендуємо одягати саме з цією метою " , - сказав Ляшко.

За його словами, респіратори з клапанами видиху захищають тільки людину, але не виконують функцію захисту інших людей від вас. Він додав, що клапан видиху дозволяє досить швидко та якісно однонаправленим потоком виділятися великій кількості повітряного потоку, який може містити збудника інфекційної хвороби.