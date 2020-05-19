Ляшко заявил, что карантин будет до 22 июня

Главный санитарный врач Украины, а также заместитель главы Министерства здравоохранения Виктор Ляшко во время разговора с журналистами поделился новыми данными об условиях карантина.

В частности, он отметил, что с 22 мая по 22 июня на территории Украины будут введены адаптивные условия карантина.

Мы не понимаем, как будет вести себя вирус летом в наших условиях. Где-то до 22 июня мы будем продлевать карантин, но он будет адаптивным, со смягчающими мероприятиями, - сказал он.

Главный санитарный врач Украины добавил, что эпидемия в этот период, вероятно, будет находиться на плато. Но вопрос полной отмены карантина уже будет зависеть от динамики эпидемии.

Все будет зависеть от эпидситуации. Возможно, будет стремительное снижение количества случаев, и тогда карантин будет отменен, - сказал Виктор Ляшко.