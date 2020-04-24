Ляшко заявил, что в Украине могут запустить массовое тестирование на антитела к коронавирусу

Украина может стать пятой страной в мире, где будет запущена массовая ИФА- диагностика для выявления антител к коронавирусу COVID-19.

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире "Право на власть" на канале "1+1".

Сейчас такие тестирования проходят в Германии и Соединенных Штатах Америки.

"Я думаю, что в ближайшее время будет массовое тестирование населения именно на наличие антител. Это будет показывать, переболели (люди - Ред.), или не переболели коронавірусну болезнь, есть иммунитет. Пока мы не имеем четких научных данных, какой продолжительности этот иммунитет будет. Но пока можем судить о том, что у кого есть эти антитела - иммунитет справляется три месяца", - рассказал Ляшко

Чиновник также отметил, что в настоящее время для выявления коронавируса в организме используют полимеразную цепную реакцию ПЦР-тесты. "Нельзя использовать постоянно, поскольку есть вопросы инкубационного периода. Мы можем попасть в первые три дня инкубационного периода, когда будет неинформативным этот тест. Следовательно, для определения наличия иммунитета к коронавірусної болезни используют ИФА-методы", - говорит Виктор Ляшко.

Читайте также: Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется) Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео) Лечение коронавируса:какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире