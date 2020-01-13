Макрон и Путин обсудили ситуации на Донбассе и в Иране

Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора в воскресенье обсудили, в частности, тему конфликта на Донбассе.

Как сообщается на сайте Кремля, собеседники подробно обсудили ливийскую проблематику и подтвердили готовность оказывать содействие политико- дипломатическому урегулированию кризиса.

"Также затрагивались тематика украинского конфликта и положение дел в Сирии", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщили в пресс-службе Кремля, в связи с напряженной ситуацией вокруг Ирана президенты России и Франции отметили необходимость проявления всеми сторонами сдержанности и высказались в пользу продолжения усилий, направленных на сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали Иран вернуться к полному выполнению пунктов ядерного соглашения, заключенного в 2015 году