Малюська - про розпуск КСУ: політичне вирішення проблеми має право на існування

Міністр юстиції Денис Малюська таким чином прокоментував законопроєкт президента Володимира Зеленського щодо припинення повноважень нинішнього складу Конституційного Суду.

"Які мотиви такого законопроєкту уже обговорювалось чимало і зайвий раз у деталі вдаватися не буду.

Сформулюю лише коротко – переважна частина суспільства втратила довіру до суддів цієї впливової судової інституції.

Нагадаю – розгляду у КСУ очікують практично усі ключові реформи, прийняті Верховною Радою України останніми роками. На кону – банківська та земельні реформи, існування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Вищого антикорупційного суду України та Великої Палати Верховного Суду України та чимало інших ключових досягнень останніх років.

РНБОУ та Президент, зваживши на усі ризики, підтримали ідею політичного врегулювання проблеми шляхом перезавантаження усього складу Конституційного Суду України, що і було оформлено відповідним законопроєктом.

Чимало опонентів такого рішення вказали, що воно не є юридичним та не відповідає вимогам закону і Конституції, а тому не може бути підтриманим.

При цьому, слід віддати належне, чимало з них спробували запропонувати альтернативні юридичні варіанти врегулювання проблеми, які, на жаль, чудові у всьому, крім реалістичності або ж ефективності.

Як міністр юстиції я є одночасно і політиком, і юристом, а тому боротьба «внутрішнього юриста» з «внутрішнім політиком» є ще жаркішою та затятішою, аніж більшість суперечок у ФБ.

Результат цих суперечок – моє переконання, що політичне вирішення проблеми має право на існування.

Щобільше, такого роду суперечка (хоча і значно більшого ступеня ваги) між політичним та юридичним рішенням уже була не так давно, у 2014 році.

Нагадаю, суспільну довіру тоді втратив Янукович та його команда.

У часи Революції Гідності було прийнято чимало політико-правових рішень, де трагічність ситуації цілком правильно і справедливо переважила окремі вузькі юридичні обмеження.

Одним з таких політико-правових рішень стала чинна редакція Конституції України.

До того ж, нагадаю, чинна Конституція – це саме політико-правове рішення, яке «розвернуло» дію несправедливого рішення Конституційного Суду України.

Рішення, винесеного КСУ, за чутками, під політичним тиском та за чималу грошову винагороду від тодішньої влади.

У чому секрет успішності тих політичних (або ж, якщо хочете, політико-правових) рішень?

На мою думку, у тому, що це був суспільний компроміс та реалізація справедливості.

Це – єдиний критерій, який відрізняє справедливе політичне вирішення складної суспільної проблеми від антиконституційних дій або ж (іноді) узурпації влади.

Тому чи має право на життя і реалізацію ініціатива Президента щодо перезавантаження КСУ?

Моє внутрішнє переконання – так, якщо вона буде підтримана Верховною Радою України й суспільством.

Рада національної безпеки та оборони України та Президент України своє слово сказали.

Суспільство, здається, теж. Черга Верховної Ради України".

За матеріалами finbalance.com.ua