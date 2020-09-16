Марина Порошенка очолила список "ЄС" на виборах до Київської міської ради (список першої десятки)

Партія "Європейська Солідарність" представила першу десятку свого виборчого списку на виборах до Київської міської ради.

Їх затвердили сьогодні, 16 вересня, на конференції Київської міської організації партії "Європейська Солідарність", яку транслював телеканал "Прямий".

Отже, перша десятка виглядає так:

1. Марина Порошенко 2. Володимир Прокопів 3. Леонід Ємець 4. Олександр Погребиський 5. Дінара Габібуллаєва 6. Сергій Таран 7. Людмила Ковалевська 8. Віктор Кононенко 9. Костянтин Усов 10. Ольга Галицька

За матеріалами Прямий канал.