Мендель розповіла, куди піде працювати завершення співпраці із главою держави

Прессекретарка президента Юлія Мендель у коментарі для Youtube-каналу журналістки Наталі Влащенко розповіла про своє професійне майбутнє. Зокрема, куди піде працювати після завершення співпраці із президентом Зеленським.

"Я думала про те, що буду робити далі, але поки до висновку не дійшла, оскільки дуже велика динаміка розвитку подій. Для себе зрозуміла, що мені не важливо - буду я залишатися в сфері політики або громадських організацій, піду в бізнес-структуру або почну щось своє", - заявила Мендель.

"У будь-якому випадку, я хочу після закінчення цієї роботи мати базис, коли мені буде не страшно залишитися фінансово залежною. Найважливіше - займатися тим, у що я вірю, інакше, рухатися не вдасться", - пояснила прессекретарка президента. За матеріалами Depo.ua.