мэр Днепра Борис Филатов: В городе сформированы бригады анестезиологов и реаниматологов

Мэр Днепра Борис Филатов на своей странице в фейсбук предоставил еженедельный отчет о мерах, которые предпринимает городская власть для противостояния эпидемии, передает "Днепровская панорама".

1. Медицина. 21-я больница обеспечена необходимыми лекарствами на ближайший месяц. На прошлой неделе сюда доставили почти 2 тыс экспресс-тестов на коронавирус, а также 20 аппаратов ИВЛ (стационарные и портативные). На днях ожидается поставка еще 15 ИВЛов и портативного рентгена.

Для закупки медоборудования, лекарств, расходных материалов, индивидуальных средств защиты для докторов Город уже потратил 42,1 млн. гривен из 98 выделенных.

Обращаю особое внимание особо одаренных граждан, которые тупо арифметически делят 98 на 20 и получают астрономическую стоимость одного ИВЛ. Больше 50 миллионов гривен ещё в резерве и мы ждём новых поставок.

На следующей неделе ожидаем в Днепре ( первым в Украине ) уникальную американскую лабораторию с точными ПЦР-тестами. Она куплена за мои личные средства напополам с Gennady Korban. Да, это дорого, но вы все в курсе, что я не самый бедный парень, давно из бизнеса, деньги имею. Пора доставать из кармана.

Внесу расходы в электронную декларацию. Больше эту тему обсуждать не хочу.

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2. Вокруг территории 21-й, а также 8-й и 16-й больниц, которые также перепрофилируют для приема больных коронавирусом, возводятся ограждения – с контролем въездов и выездов. Для каждой больницы установят системы сбора опасных медицинских отходов и обеззараживания стоков.

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3. В городе сформированы бригады анестезиологов и реаниматологов – которые являются ключевыми специалистами в борьбе с осложнениями у пациентов с коронавирусом. Городской бюджет обеспечит им зарплату от 20 тыс грн. С этого четверга они начинают проходить спецкурс обучения.

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4. В гостиницах «Астория» и «Днепропетровск» ( согласовано с собственниками ) выделено 200 номеров для проживания врачей, задействованных в борьбе с эпидемией.

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5. На базе городского горздрава организован волонтерский штаб привлечения дополнительных ресурсов для нужд медицины Днепра.

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6. С начала карантина одиноким и малоимущим старикам было доставлено более 13,5 тыс товаров первой необходимости – продукты, медикаменты, средства гигиены.

Особая благодарность депутатам депутатам городского совета – Олег Григорук, Руслан Вишневецкий, Артем Павлов, Artem Khmelnikov, главы районов – Юрий Федько и Олег Денисенко. Также огромное спасибо Геннадий Гуфман ( ОПЗЖ ) и его «Центру социальной ответственности». Развозку продуктов обеспечивают волонтеры: «Национальный корпус» Дар'я Слуцьковська и «УДА» Rembo Uda.

Отдельная благодарность представителям социально ответственного бизнеса. Совместно с Rozetka, «Новая почта» и фондом «Життєлюб» Гарик Корогодский начата доставка продуктовых пайков для стариков. На платформе Rozetka такие наборы могут оплатить все желающие (стоимость 225 грн). На днях одна супружеская пара, которая пожелала остаться неизвестной, передала наборы на сумму около 20 тыс грн.

Пожалуйста, присоединяйтесь и вы.

Сейчас на финальной стадии находится заключение договора с одной из торговых сетей, которая готова бесплатно передавать продукты питания для одиноких пенсионеров. Независимо от того, сколько продлится карантин, город готов обеспечивать своих стариков необходимыми товарами вплоть до середины мая.

Сегодня ровно год, как после реорганизации мы переподчинили горсовету районные Территориальные Центры - создали Городской на их базе , полностью сохранили людей, никого не уволили. Сегодня те Соцработники которые обслуживают наших одиноких пожилых людей, доставляя им продуктовые наборы и товары первой необходимости, а таких 500 человек, - первый раз получат муниципальную надбавку к зарплате. Уважаемые соцработники - вы достойно влились в команду мэрии и вашей работой можно гордиться. Низкий вам поклон!

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7. Почти 100 тыс сотрудников критической инфраструктуры города получили номерные спецпропуска для проезда в общественном транспорте. Профильный департамент обработал 6,2 тыс заявок от различных предприятий.

Также по решению городской комиссии ТЭБЧС сотрудники двадцати структур и ведомств (правоохранители, ГСЧС, сотрудники судов и т.д.) могут ездить по рабочим удостоверениям. Попасть в салон транспорта можно только в масках и перчатках – это обязательное условие. Чтобы сократить время ожидания, на наиболее оживленных ветках добавили дополнительный подвижной состав.

На основных направлениях движения в городе действуют 32 трамвайных, троллейбусных и автобусных маршрута. Для сравнения, это больше, чем в столице.

Жизнь не заканчивается. Во время вынужденного простоя, весь незадействованный для перевозок в спецрежиме транспорт, осматривают и ремонтируют для подготовки к летнему сезону.

Еще раз: спецрежим общественно транспорта предусматривает, что сотрудники критической инфраструктуры могут добраться из дома на работу и обратно ! Не нужно пытаться перевозить в транспорте своих детей или ехать за покупками!!!

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8. Карантин. Парки, скверы, пляжи, зеленые зоны, а также детские площадки (!) теперь закрыты для посещения. Эти территории будет патрулировать полиция и Национальная гвардия.

Нарушителям правил карантина грозит штраф от 17 тыс грн.

Услышьте меня: нельзя гулять по паркам, кататься на качелях, вообще выходить из дома без крайней необходимости. Без преувеличений – это вопрос жизни и смерти. Только соблюдая правила карантина можно избежать массового заражения и не допустить перегрузки системы здравоохранения тысячами больных.

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9. Для тех, кому не доходит. Мы готовимся к худшему.

На территории городских кладбищ выкопано не 400, а уже 600 могил под возможное захоронение умерших от коронавируса.

Для хранения тел закуплена тысяча плотных пластиковых мешков.

Все сотрудники моргов (судмедэксперты и санитары) обеспечиваются средствами индивидуальной защиты.

В ближайшее время будет запрещено проведение вскрытия умерших с подверженным заболеванием или подозрением на коронавирус.

Выдача тел из моргов умерших будет производится в закрытых гробах, тела в герметичных мешках и подвергнуты дезинфекции. На похоронах нельзя присутствовать более чем по одному лицу на территории в 10 квадратных метров.

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10. Усилена обработка первых этажей подъездов, лифтов, отделений первичной медицинской помощи, больниц, поликлиник, а также общественного транспорта. Обеззараживание хлоросодержащими растворами проводят не реже, чем раз в три дня. Город получил еще 160 механических (вакуумных) распылителей. Дома ОСББ, в которых за дезинфекцию отвечают председатели объединений, распределены по «кустовому» принципу. В каждом районе выбраны ответственные за санитарную обработку. Почти все они уже получили свои механические распылители. В случае возникновения проблем все горожане могут обратиться в департамент ЖКХ.

Политическим клоунам, которые рекламируют муниципальные распылители как «помощь их партии горожанам», я передаю особый привет.

Вы - подонки. Причём дешёвые.

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11. Город выделяет еще четыре дополнительные базы обсервации для граждан, пребывающих из-за границы. На территориях установят системы сбора опасных медицинских отходов. Также все бытовые отходы будут проходить химическое обеззараживание.

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12.Автомобили полиции, ГСЧС и муниципальной варты, которые патрулируют город, оборудованы громкоговорителями, которые транслируют сообщения о правилах карантина и способах обезопасить себя от заражения коронавирусом. Все дополнительно привлеченные для этого машины также будут оснащены мегафонами.

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13. Транзитный и пребывающий в Днепр автотранспорт, будет контролироваться при помощи камер видеонаблюдения системы «Безопасный Город». Возле контрольно-пропускных пунктов на въездах в Днепр, где водителям и пассажирам автомобилей измеряют температуру, нанесут специальную дорожную разметку и установят соответствующие знаки.

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14. Мэрия обеспечит весь личный состав патрульной полиции антисептиками для рук. Выдача флаконов начинается с этого четверга. Также за прошедшую неделю из городских «наливаек» изъяли почти тысячу литров контрафактного алкоголя. Из спиртосодержащих жидкостей будет изготовлен резерв антисептиков прежде всего для врачей и правоохранителей.

Хозяева наливаек, я же вас, мразей, предупреждал. Предупреждал же, правда?

Я не могу поймать каждого. Но каждого, кого я поймаю - пущу по миру без штанов.

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15. С понедельника начинаем принимать жалобы горожан на шумные ремонты соседей. По решению специальной комиссии, на период карантина работа перфораторами и другими громкими инструментами в многоквартирных домах запрещена. Исключением могут быть только новостройки, в которых заселено менее половины квартир. Жалобы принимаются официально – через горячую линию горсовета. Анонимные обращения не рассматриваются.

Принцип будет такой же, как и в случае с громкой музыкой в клубах и кафе. Потому, подав заявку, вы должны быть готовы принять у себя дома специалистов, которые измеряют уровень шума в вашей квартире.

Обращение такое же, как и к хозяевам наливаек. Я не могу поймать каждого.

Но каждого, кого поймаю - не обижайтесь. Хотите тихо клеить обои - клейте, но если хотите громко стучать - инструмент конфискуем.

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16. В городе продолжаются все плановые работы – ремонты подъездов, крыш и внутриквартальных дорог. Те, кто, нарушая условия карантина, пытается организовать вокруг муниципальных строек свой политический пиар, уведомляю, что мы будем беспощадно штрафовать ваше партийное «мясо», которое бродит в рекламных жилетках возле городских асфальтоукладчиков.

Всех нелегальных перевозчиков, которые вопреки введенному спецрежиму общественного транспорта, запускают под политическими знаменами так называемые «социальные маршруты», ждёт конфискация подвижного состава по решению комиссии по ТЭБЧС.

Хотите принимать участие в смешных игрищах «вечно вторых» политических импотентов, пытаясь заработать копейку на людском горе? Я нанесу вам материальный ущерб.

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17. В преддверии Пасхи мэрия ведёт переговоры со священнослужителями о доставке прихожанам уже освященных атрибутов пасхальной корзины. Город готов выкупить часть из них, и своими силами развести всё, что нужно.

Мы должны заняться этим вопросом централизовано — со списками всего необходимого. От предпринимателей, имеющих пекарни ждем также предложений по выпечке.

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18. Мы получили для докторов 500 экземпляров методических указаний из Китая по лечению коронавируса. Спасибо Sapronov Yuri и славному городу Харькову за помощь.

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19. Получить консультации по вопросам, связанным с коронавирусом, а также карантином на территории Днепра можно по горячей линии городского совета. Телефоны: +38 056 732 12 12, +38 095 732 12 12, +38 096 732 12 12, +38 073 732 12 12.

Если вы чувствуете недомогание, необходимые консультации можно получить по телефонам: (056) 720-70-71, (056) 720-70-49, (095) 024-03-80, (098) 718-17-83. При наличии симптомов заболевания или оснований для госпитализации к вам приедут врачи.

Все вопросы социального обеспечения, начисления пособий для семей врачей и госслужащих, которые будут выполнять задачи в режиме карантина – по телефону (056)722-21-85, (056) 767-10-32, (056) 377-18-76.

Контактный номер нашей службы для пожилых людей, которым трудно и нужен совет или помощь — (067) 616-06-40.

Если вы готовы принять участие как волонтер, производитель средств защиты, антисептиков, пожалуйста, контактный номер — (093) 161-05-27, (067) 616-06-40.

По вопросам выдачи спецпропусков для проезда в общественном транспорте во время карантина обращайтесь по номеру — (068) 478-50-58.

Единственный в Днепре официальный телеграмм канал о ситуации с коронавирусом – https://t.me/karantindnepr. Пожалуйста, пользуйтесь только проверенной информацией.

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Соблюдайте самоизоляцию.

Помогайте ближнему.

Оставайтесь людьми.