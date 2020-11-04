Мером Харкова обраний Геннадій Кернес

За результатами Харківської міської територіальної виборчої комісії Геннадій Кернес під час місцевих набрав 60,34%.

Друге місце зайняв Олександр Фельдман з результатом - 14,32%. На третьому - Олексій Кучер - 7,24%. 6,6 відсотка віддали голоси за Олега Абрамичева, у Ігора Черняка - 3,12%.

У міськвиборчкомі повідомили, що у голосуванні за Харківського міського голову взяли участь 323 218 людей. 6,1 тисячі бюлетенів визнані недійсними, повідомили у міській ТВК.

За матеріалами https://www.objectiv.tv/