МИД и Минздрав Украины рекомендуют воздержаться от поездок в китайскую провинцию Хубэй и город Ухань

Министерство иностранных дел Украины и Министерство здравоохранения Украины рекомендуют украинцам воздержаться от поездок в китайскую провинцию Хубэй и ее административный центр город Ухань, который стал эпицентром распространения нового типа коронавируса.

"В связи с обострением эпидемической ситуации, связанной с распространением в Китае заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV), Министерство иностранных дел и Министерство здравоохранения рекомендуют гражданам Украины временно воздержаться от поездок без крайней необходимости в провинцию Хубэй и г.Ухань, где есть наибольший риск заражения", - говорится в сообщении МИД Украины в понедельник.

Гражданам Украины, которые планируют путешествие в Китай или сейчас находятся в стране, рекомендуют учитывать риски, связанные с распространением вируса, проявлять повышенную бдительность и уточнять актуальную эпидемическую ситуацию в регионе посещения. Кроме того, советуют принимать только должным образом термически обработанные продукты животного происхождения и рыбу, избегать контакта с животными (живыми или мертвыми), посещения рынков по продаже мяса, цирков, зоопарков, животноводческих ферм и тому подобное, не контактировать с людьми с признаками респираторных заболеваний, тщательно мыть руки с применением средств гигиены, особенно после посещения мест массового скопления людей и перед едой, пользоваться антисептическими средствами на спиртовой основе.

При симптомах, похожих на грипп или ОРВИ (неожиданное ухудшение состояния, повышение температуры тела, насморк, кашель и т.д.) украинцам рекомендуют минимизировать контакты с другими людьми и безотлагательно обратиться в медицинское учреждение.

В МИД напоминают, что органы власти Китая частично или полностью ввели карантинные мероприятия в 16 городах провинции Хубэй (Ухань, Хунган, Сянъян, Ичан, Цзинмэнь, Сяннин, Хуанши, Суйчжоу, Сяньтао, Эчжоу, Цяньцзян, Еньшы, Сяогань, Чжицзян, Даньян и Чиби). Кроме того, подтверждены случаи инфицирования этим опасным вирусом на территории практически всех китайских провинций, городов центрального подчинения, автономных районов и специальных автономных районов Гонконг и Макао.

Граждан Украины просят отслеживать информацию на сайтах Посольства Украины в КНР (https://china.mfa.gov.ua/ua) и МИД Украины (https://mfa.gov.ua/ua; http://old.mfa.gov.ua/ua), следовать рекомендациям и законным требованиям местных органов власти.

Кроме того, поскольку распространение вируса наблюдается и в других странах мира, МИД рекомендует гражданам Украины, планирующих путешествия за границу, отслеживать сообщения и следовать рекомендациям официальных органов стран, в которые планируются поездки.

В случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, гражданам Украины рекомендуют безотлагательно обращаться по номерам "горячих линий" на территории Китая в Посольство Украины в КНР (+86 (137) 0123-0647), Генеральное консульство Украины в Гуанчжоу (+86 (185) 2043-7737) и Генеральное консульство Украины в Шанхае (+86 (138) 1631-8830).