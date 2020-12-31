МИД ведет переговоры о поездке Зеленского на инаугурацию Байдена

Министерство иностранных дел Украины работает над поездкой президента Владимира Зеленского на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена.

На сегодня идут переговоры.Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил замминистра иностранных дел Евгений Енин.По его словам, на сегодня американская сторона определяется с форматом инаугурации Байдена.

"Все зависит от того, каким образом в непростой эпидемической ситуации американские власти определятся с форматом инаугурации. Безусловно, если ситуация позволит, мы работаем над тем, чтобы контакты руководства украинского государства и новой американской администрации состоялись как можно быстрее", - отметил Енин.

Он также добавил, что соответствующие переговоры продолжаются.