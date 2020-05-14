Міністр охорони здоров'я: Усі етапи виходу України мають запроваджуватись за формулою адаптивного карантину

Міністр охорони здоров'я підкреслив, що усі етапи виходу України мають запроваджуватись за формулою адаптивного карантину, тобто зняття карантинних обмежень має відбуватись для кожного регіону окремо.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав критерії для наступних етапів пом'якшення карантину в Україні: показник нових інфікованих, кількість проведених тестувань та заповненість лікарень хворими з COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час онлайн-брифінгу.

Степанов наголосив, що вперше за добу кількість людей, що одужали від COVID- 19, перевищила кількість тих, що захворіли. "Я хотів би подякувати всім українцям, які дотримувались протиепідемічних правил, які були встановлені в нашій країні. Саме завдяки тому, що ви не нехтували своїм здоров'ям, здоров'ям своїх близьких, ми сьогодні маємо таку позитивну статистику", - звернувся Степанов до українців.

Проте, як зауважив міністр, в Україні ще дуже велика кількість хворих на COVID-19. "В нашій статистиці кожного дня є люди, які загинули від коронавірусу. Нам дуже важливо дотримуватись тих правил, які встановлює МОЗ, щоб ми дійсно побороли коронавірус", - наголосив він.

Також Степанов відзначив, що у МОЗ розробили поетапне пом'якшення карантинних заходів. "Вони дуже чіткі, я думаю, що вони будуть прийняті на найближчому засіданні уряду. У нас є чотири етапу виходу з карантину. Кожному з цих етапів відповідають певні критерії. На кожному етапі є відповідне пом'якшення", - сказав він.

"Які критерії ми заклали в кожен етап виходу? У нас є кількість нових випадків за останні сім днів на 100 тисяч населення - це так званий показник інцидентності, тобто для переходу на кожен етап цей показник має відповідати певному критерію. Завантаженість ліжок з COVID-19 - вона має бути не більшою 50%. Кількість тестувань - ПЛР-тестувань та ІФА-тестувань, яке ми зараз додаємо, за останні 7 днів на 100 тисяч населення має бути на рівні 15-ти. Кількість нових випадків за останні сім днів до попередніх семи днів має бути на рівні 0,9-1", - розповів Степанов.

Крім того, він підкреслив, що усі етапи виходу з карантину мають запроваджуватись за формулою адаптивного карантину.

"Це буде дуже правильна тактика - в залежності від області ми будемо пом'якшувати карантин. Затверджувати етапи будемо на національному рівні, а пом'якшення буде відбуватись на рівні конкретної області", - резюмував Степанов.