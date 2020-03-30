Министры здоровья и финансов подали в отставку
2020-03-30 00:46
Глава министерства здравоохранения Илья Емец и глава Министерства финансов Игорь Уманский подали в отставку.
Об этом в Facebook сообщила депутат "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко.
"Месяц проработали министры финансов и здравоохранения, и уже подали в отставку - в разгар короновируса", - сообщила депутат.
Как ранее сообщало агентство, на совещании у руководства Верховной Рады происходит встреча с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко.