Міноборони ліквідувало Проектний офіс реформ і ввело в дію Директорат оборонної політики

Проектний офіс реформ Міноборони повідомив про свою ліквідацію в понеділок, 13 квітня. Водночас Міноборони ввело в дію новий орган - Директорат оборонної політики.

Про свою ліквідацію Проектний офіс реформ МОУ повідомив у Facebook.

"Проектний офіс реформ МОУ підтверджує факт ліквідації офісу при Міністерстві оборони. 11 квітня на сайті Міністерства оборони був опублікований наказ N120 від 10.04.2020 за підписом міністра оборони Андрія Тарана. Цим наказом припиняється діяльність Проектного офісу реформ у структурі Міністерства оборони", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні також йдеться, що цього тижня представники Офісу проведуть брифінг, під час якого відзвітують про роботу за період з 2015 по 2020 рік.

У Міністерстві оборони зазначили, що Проектний офіс реформ був консультативно-дорадчим органом при відомстві, а для реалізації цілей і цілей оборонної реформи в Україні наказом голови відомства введено в дію Директорат оборонної політики (ДОП).

"Сьогодні, як ніколи, керівництвом Міністерства оборони України та командуванням ЗС докладаються зусилля для проведення реформування на стратегічному рівні, в області управління людськими ресурсами і в оборонно- промисловому комплексі. Саме ці три напрямки визначені пріоритетними для підтвердження з боку міністерства оборони США прогресу у впровадженні оборонної реформи в Україні. Тому наказом міністра оборони України Андрія Тарана введено в дію Директорат оборонної політики", - йдеться в повідомленні на сайті Міноборони.

"В Директорат оборонної політики можуть прийти працювати всі, хто готовий брати участь у реформуванні оборонного відомства. Запрошуємо членів Проектного офісу припинити засмічувати інформаційний простір своїми маніпуляціями і прийняти участь в конкурсах на державну службу, щоб працювати на штатних посадах в Директораті", - заявила прес-секретар міністра оборони Світлана Павловська.

Вона також зазначила, що керівництво відомства в цьому напрямку тісно співпрацює зі стратегічними радниками - представниками оборонних відомств країн-членів НАТО, де кожен із радників має значний досвід служби і перебування на керівних посадах у збройних силах своїх країн. За її словами, така співпраця є вкрай важливим для реалізації реформування в рамках діяльності Директорату.

Раніше повідомлялося про те, що новопризначений глава Міноборони Андрій Таран підписав наказ No106, який скасовує попередній наказ No141 від 29 березня 2019 року, підписаний міністром оборони Степан Полторак, в якому викладено основні принципи організації об'єднаного керівництва силами оборони та військового управління Збройних Силах України, і представлена схема перспективної системи.

На наступний день після публікації ZN.UA статті Данила Пилипчука "Міністерство оборони: "професіонали" проти "реформаторів", в якій аналізувалися перші кроки міністра оборони Андрія Тарана, з'явився коментар спікера Міноборони Світлани Павловської.

За словами пані Павловської, в наказі МОУ No106/2020 "йдеться не про скасування реформи армії, а про перезапуск Проектного офісу - дорадчо- консультативного органу в Комітеті реформ Міноборони. Між тим, кожен, хто прочитає наказ No106 , переконається, що будь-які згадки про Проектному офісі в ньому зовсім відсутні. За матеріалами DT.UA