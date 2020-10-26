"Мінськ" виконати не можна, але відмова від нього стане самогубством для України - Резніков

Якщо Україна в односторонньому порядку спробує відмовитися від підписаних у 2014-2015 роках Мінських домовленостей, це буде для неї "самогубством".

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков

"Відмовлятися від" Мінська "в односторонньому порядку - це самогубство. Тому що є політико-дипломатичні домовленості чотирьох країн: Німеччини, Франції, України та Росії. На сьогодні лідери "нормандського формату" зустрілися минулого року 9 грудня в Парижі і домовилися про певні речі, які можна виконати, продемонструвавши, що "Мінськ" може жити", - заявив Резніков у відповідь на питання, чому президент Володимир Зеленський не відмовиться від "Мінська", якщо його не можна виконати.

Також, він вважає, що якщо у Росії залишиться політична воля на те, що вони дійсно готові вийти з Донбасу, "Мінськ" можна виконати.

"Немає жодної проблеми сісти на рівні лідерів "нормандського формату" і переглянути "Мінськ" - чесно сказати: тут він працює, тут може спрацювати, тут ніколи не спрацює, давайте в спокійному режимі перепишемо", - заявив міністр.

При цьому Резніков пояснив свою позицію про те, що Мінські угоди неможливо виконати на 100%. За його словами, щоб "Мінськ" відбувся, треба спочатку вирішити питання безпеки.

"Завдання з безпеки, про які говорять навіть учасники" нормандського формату "- спочатку режим тиші. Далі - інше. Але якщо" Мінськ "неможливо виконати на 100%, а я вам точно скажу, що його неможливо виконати хоча б тому, що спочатку повинна бути взята під контроль кордон, а потім проведення місцевих виборів, а в "Мінську" написано навпаки, мова йде про можливості й необхідності модернізації", - заявив віцепрем'єр. За матеріалами ZN.UA.