Минздрав не останавливает медреформу – Емец

Министерство здравоохранения не намерено останавливать медицинскую реформу, сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на главу ведомства Илью Емца.

"Реформа системы здравоохранения Украины не останавливается, она продолжается. Наша задача - провести такие изменения, от которых выигрывают все украинцы: как пациенты, так и врачи",- сказал он.

Согласно сообщению, подготовка к внедрению второго этапа реформы уже проводится в министерстве, а новые изменения в системе здравоохранения будут основываться на передовом международном опыте и включать интересы врачей и пациентов