Місце Вакарчука в Раді від "Голосу" займе кіборг Шараскін.

Український актор, режисер і "кіборг" Донецького аеропорту Андрій Шараскін займе місце Святослава Вакарчука у фракції "Голос" у Верховній Раді.

Як повідомляє "Голос", Аліна Свідерська, яка була 19-ю в партійному списку і повинна була йти в Раду замість Вакарчука, відмовилася від місця в парламенті, але залишиться в партії.

"Андрій Шараскін (позивний "Богема") - доброволець, науковець, режисер та актор. З початку серпня 2014 до січня 2016 року учасник російсько- української війни. З 2016 року був заступником командувача Української добровольчої армії з суспільно-політичних питань. У 2019 році став головою Координаційної ради добровольців та волонтерів форуму "Трансформація України", - сказано в повідомленні "Голосу".

Зараз Шараскін очікує постанови Центрвиборчкому про те, що його визнали обраним, щоб подати документи і зайти в Раду.

11 червня 2020 року Святослав Вакарчук заявив, що вирішив скласти депутатський мандат і залишити Верховну Раду. Він заявив, що вважає свою місію виконаною, оскільки провів партію "Голос" до парламенту.

Раніше в Раді не вистачило голосів, щоб позбавити його мандата. За постанову про складання повноважень проголосували 175 нардепів при мінімально необхідних 226 голосах.

26 червня на позачерговому з'їзді партії "Голос" делегати ухвалили рішення про припинення депутатських повноважень Святослава Вакарчука. За матеріалами babel.ua