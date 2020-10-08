Місцеві вибори: бар'єр у 5% долають тільки 5 партій - "Рейтинг"

Станом на 7 жовтня, за результатами рейтингу партій на місцевих виборах п'ятивідсотковий бар'єр долають 5 партій. Про це свідчить опитування соціологічної групи "Рейтинг", пише "Обозреватель".

Серед тих, хто вже визначився з власним вибором, за партію "Слуга народу" віддають голоси 17,2%, "Опозиційну платформу - За життя" - 12,6%, "Європейську солідарність" - 11,7%, "Батьківщину" - 7,5%, "За майбутнє" - 7,2%.

П'ятивідсотковий бар'єр не долають партії: "Наш край" - 4,0%, Радикальна партія Олега Ляшка - 3,9%, УДАР Віталія Кличка - 3,0%, партія Шарія - 2,6%, ВО "Свобода" - 2, 4%, партія "Голос", "Перемога Пальчевського", "Сила і честь" - по 1,6%, партія "Пропозиція" - близько 1%.