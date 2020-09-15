Місцеві вибори: відсьогодні стартував процес офіційного висування кандидатів

У вівторок, 15 вересня, розпочинається процес офіційного висування кандидатів у депутати місцевих рад та на посади сільського, селищного, міського голів.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться в Календарному плані основних організаційних заходів з підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня, затвердженому Центральною виборчою комісією.

Згідно з планом, висування кандидатів у депутати, кандидатів на посади сільського, селищного, міського голів розпочинається за 40 днів до дня голосування та закінчується за 30 днів до нього, а саме - з 15 до 24 вересня включно.

Подання до відповідної територіальної виборчої комісії документів для реєстрації кандидатів триватиме до 24 вересня включно.

Прийняти рішення про реєстрацію кандидата (кандидатів) або про відмову в реєстрації ТВК має не пізніше як на п'ятий день з дня прийняття заяви про реєстрацію та доданих до неї необхідних документів.

Передвиборчу агітацію кандидат (кандидати) може проводити з наступного дня після прийняття відповідною територіальною виборчою комісією рішення про його реєстрацію.

Як повідомлялося,15 липня Верховна Рада прийняла постанову про призначення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року. Згідно з нею місцеві вибори відбудуться в Україні всюди, окрім окупованого Росією Криму та непідконтрольних українському уряду районів Донецької й Луганської областей. 5 вересня розпочався виборчий процес місцевих виборів.

За матеріалами Укрінформ.