МОЗ предлагает локдаун в начале 2021 года на три недели

Министерство охраны здоровья не будет предлагать вводить локдаун до конца года, но предложит жесткий карантин с первых чисел января на три недели. Об этом сказал глава МОЗ Максим Степанов на брифинге.

"Усі лікарі розуміють, що з кінця січня і протягом лютого очікується сезонний пік захворюваності на грип. Це призведе до серйозного навантаження на медичну систему, тому до цього періоду потрібно підійти з мінімально можливими цифрами захворюваності на COVID-19, із мінімальною кількістю госпіталізованих із COVID-19. Ми як Міністерство охорони здоров'я не будемо рекомендувати вводити жорсткий карантин до кінця грудня, адже бачимо стабільний приріст нових випадків коронавірусної хвороби без різких стрибків. І ми можемо стверджувати, що наша медична система повністю витримає те навантаження, яке зараз є у зв'язку з COVID-19. Ми точно витримаємо до кінця грудня. Але у зв'язку з тим, що рівень захворюваності та рівень госпіталізації залишаються на досить високому рівні, ми бачимо необхідність збити цю хвилю "ковіду" і довести її до мінімально можливих цифр. Спираючись на медичні і протиепідемічні показники, ми пропонуємо - і будемо пропонувати це уряду - плановий жорсткий карантин з максимальними обмеженнями, починаючи з перших чисел січня. Вважаємо, що тривалість такого карантину для досягнення максимального ефекту має бути три тижні", - сказал Степанов.

Степанов подчеркнул, что карантин выходного дня дал результат, потому что его целью было "сбить волну ураганного распространения коронавирусной болезни". Он отметил, что Украина не достигла максимальных показателей его эффективности, то есть снижения на 20% количества новых случаев заболевания, однако динамика роста замедлилась.

Глава Минздрава констатировал, что придерживались украинцы ограничений плохо, но на этой неделе количество новых случаев ежедневно меньше, чем на прошлой неделе. Например, по состоянию на эту пятницу почти на тысячу меньше новых больных, чем в прошлую пятницу.

Эти показатели, по словам министра, позволяют сказать, что "у нас нет необходимости вводить тотальный карантин до конца декабря, ведь наша медицинская система выдерживает".

Но Минздрав предложит трехнедельный жесткий карантин с начала января, чтобы совместить его "с естественными вещами", ведь после новогодних праздников "в стране все замирает", школьники и студенты на каникулах.

Напомним, ранее MyKharkov.info сообщали, что Министерство здравоохранения Украины не планирует останавливать транспорт во время локдауна.