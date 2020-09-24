МЗС Білорусі назвав "модним трендом" позицію України по Лукашенку
Позиція України щодо невизнання Олександра Лукашенка легітимним президентом Білорусі покликана "догодити модним трендам". Офіційний Мінськ вважає це проявом нібито несамостійності зовнішньополітичних рішень України.
Про це йдеться в заяві МЗС Білорусі.
У білоруському МЗС c подивом сприйняли позицію України. У заяві йдеться, що Київ навіть не намагається "замаскувати несамостійність у прийнятті своїх зовнішньополітичних рішень".
"Складається відчуття, що саме "навчитися вчити" поки є головним результатом українсько-європейського співробітництва", - йдеться в заяві.
Також Мінськ зазначив, що заяви міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби "покликані догодити модним трендам". При цьому підкреслюється, що Білорусь щиро і безкорисливо підтримує Україну.
Нагадаємо, напередодні Кулеба заявив, що Україна не визнає легітимність Лукашенка. Разом з тим Україна не буде втручатися у внутрішні справи Білорусі.
Зазначимо, на сьогодні Лукашенка з інавгурацією привітали тільки Китай і Туркменістан. За матеріалами РБК-Україна