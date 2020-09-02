МЗС України відреагувало на слова Лаврова про "українських екстремістів" у Білорусі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у відповідь на слова очільника МЗС РФ Сєрґєя Лаврова, який звинуватив "українських екстремістів" у дестабілізації Білорусі, заявив, що така реакція Росії - це дешевий і програшний трюк, а Україна не веде жодної підривної діяльності проти Білорусі.

Про це він написав у Faceboook, де навів п'ять тез щодо цієї теми.

"200 українських екстремістів, яких Україна начебто направила до Білорусі для дестабілізації ситуації, і табори з підготовки екстремістів в Україні є плодом хворобливої фантазії тих, хто надав такі дані моєму російському колезі Сергію Лаврову. Україна не вела, не веде і не вестиме жодної підривної діяльності проти Білорусі. Росія навпаки заявляє, що вже направила деяких своїх "фахівців" до Білорусі і готова направити їх ще більше", - написав Кулеба.

За словами очільника МЗС України, намагання Росії представити своїх "зелених чоловічків" у Білорусі як українських екстремістів - це дешевий і програшний трюк.

"І головне: воістину, як каже прислів'я: "злодій кричить - тримайте злодія", - наголосив він.

Зауважимо, що Лавров 2 вересня під час спільної з главою МЗС Білорусі пресконференції заявив, що начебто українські "екстремісти" дестабілізували ситуацію в Білорусі.

За матеріалами Тиждень.ua